Parintins: Ex-BBB Vyni faz homenagem e se tranforma em Pajé; VÍDEO

O ex-BBB homenageou o atual e o ex pajé do boi Garantido

Após aparecer dançando vestido de ‘Sinhazinha’, o ex-BBB Vyni se transforma em Pajé. Em vídeo publicado neste domingo (30), o ex-BBB homenageou o atual e o ex pajé do boi Garantido.

”Esse último vídeo é uma homenagem ao Adriano Paketá e ao André Nascimento. Dois grandes artistas que, no centro da okara sagrada, oferecem um grande ritual e me inspiram a transcender na arte.” escreveu o ex-bbb.

Ex-BBB Vyni incorpora pajé em homenagem ao Boi Garantido



pic.twitter.com/KIHihR4olj — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 30, 2024

Nos comentários da publicação, o ex-BBB explicou sobre o que significa a homenagem.

“ITEM 12 – PAJÉ. O Pajé é considerado o líder espiritual, curandeiro, xama e sacerdote. Ele é responsável por conduzir os rituais indígenas que reproduzem eventos ancestrais. Ele é quem ajuda o Amo no Auto do boi.”, explicou Vyni.

Curandeiro, xamã, sacerdote e ponto de equilíbrio das aldeias. Esse é o pajé, figura que transita entre os mundos físico e espiritual e que “invoca” os espíritos da floresta durante as apresentações de Caprichoso e Garantido no Festival Folclórico de Parintins.

Adriano Paketá é o atual Pajé do boi Garantido e André Nascimento é ex Pajé. Esse ano, André foi convidado para ser Coordenador de Itens e Coordenador Cênico Coreográfico.

A disputa, que acontece no “Bumbódromo”, na Ilha Tupinambarana, conta com 21 itens oficiais de cada boi-bumbá. Entre eles, o item 12, defendido tanto por Adriano Paketá, do Garantido, e Erick Beltrão, do Caprichoso, considerado o ser místico que conduz um dos pontos altos de cada apresentação dos bumbás: o ritual indígena.

Durante cada apresentação, cada pajé é avaliado pela expressão corporal e facial, movimentos harmônicos, domínio de espaço cênico, além de indumentária, originalidade, expressão, segurança, domínio de arena, encenação e coreografia.

Nesta sexta-feira (28), Vyni postou em seu Instagram um vídeo onde aparece dançando com a indumentária de Sinhazinha da Fazenda, horas antes da primeira noite do Festival de Parintins.

