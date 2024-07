Maíra e Arthur Aguiar trocam farpas após polêmica envolvendo a filha

Arthur Aguiar e Maíra Cardi estão trocando acusações nas redes sociais, após a filha do ex-casal, Sophia, de 5 anos, causar polêmica ao dizer que o celular de um cozinheiro, que trabalha na casa da mãe, é ”de pobre”.

O comentário deu o que falar e Arthur Aguiar foi às redes sociais se pronunciar. “Primeiro, pedir desculpas para quem se sentiu ofendido. É até chover no molhado falar que não concordo com esse tipo de atitude”, começou ele.

Em seguida, ele disse que não estava no momento em que tudo aconteceu, mas repreendeu a filha por sua atitude. “Não estava presente na hora do vídeo, não vi, e se tivesse visto, teria falado na hora. Imediatamente, quando fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela” disse ele.

Após toda a situação vir à tona, Maíra Cardi resolveu se pronunciar. “Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá como foi. Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas, o que é muito raro, a correção é imediata”, disse ela em entrevista ao Leo Dias.

Entretanto, Arthur Aguiar não gostou da declaração da ex e não deixou barato, visivelmente irritado, ele rebateu a ex-esposa: “De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta bem diferente para a casa da mãe dela. Quando ela chega aqui, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado”, começou.

Arthur continuo e ainda cutucou Maíra e o marido, Thiago Nigro. “Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso. Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não”.

Maira Cardi por sua vez, se ofendeu quando Arthur falou de dinheiro e fez uma postagem no seu instagram, afirmando que sempre sustentou ele e pede para que o ex pague o que deve a ela, “Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá! Todos sabem o tamanho da “sua” equipe e o trabalho que fiz para limpar sua pele aqui fora e fazer você ganhar!”.

