Parintins: Ex-BBB Lucas Pizane se apresenta com a marujada do boi Caprichoso; VÍDEO

O ex-BBB Lucas Pizane participou da primeira noite do Festival de Parintins, nesta sexta-feira (28), junto com a Marujada de Guerra do Boi-Bumbá Caprichoso.

O ex-BBB vestiu o mesmo figurino e entrou no meio da Marujada. Em seu perfil no Instagram, Pizane agradeceu à agremiação amazonense pelo convite.

“É minha primeira vez no Festival de Parintins e eu já tive a hona de ver tudinho de dentro da arena com os marujeiros. Agradeço ao Boi Caprichoso pelo convite e pela honra. Vibraremos pela cultura”, escreveu Pizane na legenda.

Além de Pizane, outros ex-BBBs, como Matteus Alegrete, Michel, Giovanna Lima, Davi Brito, Beatriz Reis também estão na ilha da magia para prestigiar o festival de Parintins.

Pizane pronto para brincar de boi, marujeiro é ele ⭐️#FestivaldeParintins2024



pic.twitter.com/XOyrLlphCR — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 29, 2024

Leia mais:

VÍDEO: Ex-BBBs convidados de Isabelle embarcam rumo ao Festival de Parintins

Ex-BBBs compartilham momentos durante viagem de 18 horas de barco para Parintins

“Minha mulher”: ex-BBB Davi beija Tamires Assis e assume ter ciúmes da musa do Garantido; vídeo