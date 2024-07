VÍDEO: Passageiros ficam ilhados após barco ficar sem combustível no AM

Marinha do Brasil esteve no local para resgatar os passageiros da embarcação

Manaus (AM) – Passageiros de um barco que saiu do município de Parintins rumo à capital amazonense, ficaram ilhados após a embarcação ficar sem combustível próximo a Itacoatiara, no interior do Amazonas. A situação foi gravada pelos próprios passageiros, nesta terça-feira (2).

De acordo com as imagens, é possível ver o barco nas margens do rio, onde o passageiro que registrou o momento afirmou que todos iriam descer em Itacoatiara, já que não havia condições de prosseguir viagem.

Uma equipe da Marinha do Brasil foi até o local e socorreu os passageiros que estavam ilhados.

Passageiros ficam ilhados após barco ficar sem combustível no AM pic.twitter.com/8Y3JobVUDL — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 2, 2024

