Esposa grávida de detento que transou com carcereira brasileira passa mal após vídeo

O detento flagrado fazendo sexo com uma carcereira brasileira em uma penitenciaria na Inglaterra foi identificado como Linton Weirich. O homem foi preso em abril por roubar bens do valor de 65 mil libras (R$ 460 mil, na cotação atual) de um apartamento de luxo em Kensington, no Reino Unido. As informações são do portal MailOnline.

No apartamento, Linton Weirich furtou itens como joias, cintos, bolsas, um laptop e uma mala. O crime ocorreu em março de 2022.

O MailOnline apurou ainda que Linton Weirich tem uma companheira grávida de 7 meses. Uma fonte próxima a essa mulher disse ao portal que ela ficou “extremamente chateada” com a traição.

“Esse vídeo estúpido afetou a saúde dela, ela foi hospitalizada no fim de semana devido ao estresse. Ela teme que isso provoque um parto prematuro” afirmou a fonte, que não quis se identificar, ao portal.

Brasileira flagrada fazendo sexo com detento

A carcereira brasileira identificada como Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, se apresentou para uma audiência, nessa segunda-feira (1º/7), no Tribunal de magistrados de Uxbridge, no Reino Unido. Ela se tornou alvo de uma investigação policial após aparecer em um vídeo transando com um detento.Play Video

Aparentemente, Linda tinha uma vida dupla: além de atuar como agente prisional, ela ganhava a vida fazendo conteúdo adulto para a plataforma OnlyFans.

Na profissão de agente prisional, ela se identifica como Linda de Sousa Abreu. No site de conteúdo adulto, a moça é conhecida como Linda La Madre.

Na plataforma, ela publicava vídeos tendo relações com amigos do marido. Depois do flagra com o detento e do nome dela vir a público, as contas que documentavam as aventuras de Linda foram excluídas.

“Swinger inveterada”

Uma irmã de Linda, Andreina, foi entrevistada pelo Daily Mail e descreveu-a como uma “swinger inveterada”.

A expressão “swinger inveterada” refere-se a uma pessoa praticante frequente e dedicado do estilo de vida swinger, que envolve a troca de parceiros sexuais consensualmente entre casais.

“Inveterada” significa que a pessoa tem esse hábito de maneira firme e persistente, indicando que é uma parte significativa de seu estilo de vida e comportamento.

No caso de Linda, isso sugere que ela participava ativamente e regularmente de encontros e atividades relacionadas ao swing.

Segundo Andreina, a irmã trabalhava na prisão desde janeiro.

“Não tenho nada de ruim a dizer sobre minha irmã, além do fato de que eu estava desconfiada do estilo de vida que ela levava, e sabia que isso a levaria por um caminho ruim”, afirmou.

Escândalo gerou debate sobre sistema prisional inglês

Além do sexo explícito, o que mais chocou o público é que as imagens foram gravadas realmente dentro de uma prisão, a penitenciária HMP Wansworth, ao sul de Londres.

O vídeo é filmado por um prisioneiro enquanto o outro faz sexo com a agente penitenciária.

As imagens vieram a público na última sexta-feira (28/6), e são investigadas pela Scotland Yard.

O caso se tornou manchete em todos os jornais do Reino Unido no momento em que o sistema prisional inglês tem sido questionado como corrupto e ineficiente.

A gerente da prisão em que Linda supostamente atuava se demitiu do cargo há menos de um mês.

*Com informações do Metrópoles

