IMAGENS FORTES: corpo com corda amarrada no pescoço é encontrado em balsa de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando próximo a Balsa Verde, no porto da Manaus Moderna, Centro de Manaus, na tarde desta terça-feira (2).

Testemunhas encontraram o corpo boiando e acionaram a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A vítima estava com uma corda amarrada no pescoço. Não há informações sobre a motivação do crime.

O Corpo de Bombeiros e a equipe de perícia foram acionados para atender a ocorrência. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

