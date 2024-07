Ex-BBB Davi assume e se declara para musa do boi Garantido: ‘estou apaixonado’

Amor está no ar

Após o ex-BBB Davi Brito passar o Festival de Parintins em clima de romance com a musa do boi Garantido, Tamires Assis, o campeão da edição da última edição do reality global assumiu nas redes sociais que está apaixonado pela dançarina.

Davi postou um storys, no Instagram convidando Tamires para ir a Salvador, cidade em que ele mora.

”Semana que vem você vem direto pra mim meu amor, te aguardo aqui em Salvador”, escreveu ele.

Em seguida, o ex-BBB fez uma publicação se declarando para a musa. ”Estou apaixonado”.

Desde o primeiro dia de Festival de Parintins os dois foram vistos juntos de chamego, e não demorou muito para o casal ser ‘shippado’ pelos internautas.

Quem é Tamires Assis?

Nascida em Manaus, Tamires é guia do levantador de toadas David Assayag, uma figura importante do Boi Garantido, que tem deficiência visual. Além de modelo, ela é ativista social e dançarina.

Leia mais

Parintins: Ex-BBB Vyni faz homenagem e se tranforma em Pajé; VÍDEO

VÍDEO: Isabelle Nogueira reencontra Matteus e ex-BBBs antes do início do Festival de Parintins