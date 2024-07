Condenado por estupro de vulnerável é preso em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 58 anos, condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão por estupro de vulnerável ocorrido em Manaus, foi preso nesta quarta-feira (3). A prisão ocorreu no bairro Coroado, Zona Leste da capital amazonense.

Conforme o delegado Marcos Arruda, titular do 11° DIP, a ordem judicial definitiva em nome dele foi decretada no dia 27 de junho deste ano, pela 1ª Vara Especializada em Crime Contra a Dignidade Sexual e Violência Doméstica a Crianças e Adolescente do Tribunal de Justiça do Amazonas.

“O cumprimento do mandado é relacionado a uma sentença penal definitiva, condenando o agente a uma pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Hoje, conseguimos localizá-lo e dar cumprimento à decisão judicial”, informou o delegado.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações do Metrópoles

