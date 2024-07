Trio é preso com tabletes de drogas no aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, no AM

Um dos envolvidos já tinha antecedentes por homicídio no estado do Pará

São Gabriel da Cachoeira (AM) – Dois homens e uma mulher, com idades entre 23 e 26 anos, foram presos em flagrante, na terça-feira (2), portando sete tabletes de drogas no Aeroporto Regional de São Gabriel da Cachoeira (AM).

Segundo a delegada Grace Jardim, da DEP, a prisão ocorreu após uma revista realizada pelo Exército Brasileiro no aeroporto. Durante a inspeção, os cães farejadores identificaram uma mala contendo sete tabletes de maconha tipo skunk, totalizando 12 quilos. A mulher tinha como destino Manaus.

“Os homens estavam levando uma documentação e dando instruções para a mulher, que transportaria os entorpecentes até Manaus. Realizamos a prisão do trio e o encaminhamos à delegacia”, explicou a delegada.

Durante as investigações, verificou-se que um dos indivíduos já respondia a um processo por homicídio no estado do Pará.

Os envolvidos serão responsabilizados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e desacato. Todos permanecerão à disposição da Justiça.

