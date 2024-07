Homem é preso após invadir casa da ex armado de faca no interior do AM

Homem não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a vítima constantemente

Eirunepé (AM) – Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (3), após invadir a casa da ex-companheira, de 29 anos, portando um facão, e descumprir uma medida protetiva imposta pela Justiça. O caso ocorreu em Eirunepé.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, as diligências iniciaram após a vítima ir até a delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o autor, informando que ele havia invadido sua residência e descumprido a ordem judicial.

“A mulher relatou que o homem foi até a casa dela com um facão para ameaçá-la de morte, mesmo tendo ciência da existência da medida protetiva. Eles já estavam separados há quatro meses depois de um relacionamento conturbado que durou seis anos, em que a mulher era constantemente agredida”, explicou Rodolfo Sant’Anna.

Após os policiais tomarem conhecimento do caso, iniciaram as buscas e conseguiram localizar e prender o infrator escondido na residência da mãe dele no bairro Aparecida, em Eirunepé.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

