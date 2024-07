Revoltado, ex-BBB Davi Brito detona Léo Dias após ser atacado em programa do SBT; vídeo

Após críticas de Leo Dias no “Fofocalizando”, o vencedor do BBB 24, Davi Brito, respondeu duramente o jornalista Léo Dias, que insinuou que o baiano não tinha talento para ser influenciador e o acusou de enganar o público. Em resposta, Davi defendeu seu trabalho e criticou o programa de Leo, sugerindo que focasse em questões sociais importantes em uma sequência de stories onde o ex-motorista de aplicativo ataca o jornalista.



“Está incomodado, Leo Dias? Eu assisto vocês e só dou risada do que vocês falam. Acha que com esse seu programinha vai tirar minha paz? Oh, meu amigo! Passei três meses naquela casa e saí campeão. Acha que só falando meu nome vai aumentar sua audiência. Use seu programa para ajudar as pessoas, moleque! Fale sobre racismo, violência contra mulheres. Muda o disco, já está chato. Mas se quiser continuar falando, agradeço por manter meu nome na mídia. Leo Dias, seu moleque, vai lavar prato. E outra coisa, se estiver sem engajamento aí, não tire meu nome da sua boca, me avise que eu te dou uns beijos”, provocou nos comentários da página “Alfinetei”.

Após ser criticado no Fofocalizando, Davi Brito, campeão do BBB 24, manda recado para o jornalista Leo Dias: “Eu sei que às vezes você fica sem audiência e tem que gerar entretenimento e tem que falar mal da vida dos outros, você não tem o que fazer mesmo” pic.twitter.com/h7aWGiZzNH — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 5, 2024

O vencedor do BBB24 e o jornlaista trocaram várias farpas nas redes sociais.

Léo Dias rebate Davi após o campeão do BBB24 afrontar o jornalista:“Seria bom começar a aprender a escrever corretamente antes de entrar em uma universidade.”

Léo Dias rebate Davi após o campeão do BBB24 afrontar o jornalista:



“Seria bom começar a aprender a escrever corretamente antes de entrar em uma universidade.” pic.twitter.com/6EcHZu97an — Central Reality (@centralreality) July 5, 2024

