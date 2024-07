Pesquisa aponta Rodrigo Sá como um dos nomes mais lembrados para vereador de Manaus

De acordo com os dados divulgados pelo site ‘Direto ao Ponto’, o ex-diretor do Detran-AM figura entre os mais citados para o cargo na Câmara Municipal

Manaus (AM) — Na manhã desta sexta-feira (5), o site especializado em política ‘Direto ao Ponto’, divulgou pesquisa eleitoral na qual o ex-diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo Sá, figura entre os nomes mais lembrados pelos eleitores para compor a próxima legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMMM).

De acordo com a pesquisa, realizada entre os dias 21 e 24 de junho, promovida pelo Instituto Direto ao Ponto Pesquisas, Rodrigo Sá, que é delegado de Polícia Civil e atual presidente estadual do Partido Progressistas (PP-AM), figura entre os 48 nomes mais citados pela população no processo eleitoral de 2024.

Rodrigo Sá foi o responsável por implementar, enquanto diretor-presidente do Detran Amazonas, o programa ‘Detran Cidadão’, composto por projetos sociais que transformaram a vida da população em todo o Estado.

Dentre eles, o ‘CNH Social’, que oferta Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita; ‘CNH na Escola’, que oferta aos alunos do Ensino Médio aulas de legislação sem custo, e o projeto ‘Motociclista Legal’, que disponibiliza kits de segurança (colete e capacete) para mototaxistas. Recentemente, ele também foi destaque na publicação nacional ‘Caras’, pelo trabalho desenvolvido à frente do órgão de trânsito.

Ainda conforme a pesquisa do site de política, outros cinco nomes ligados ao Progressistas Amazonas, mesmo partido de Rodrigo, foram citados pelos eleitores: Coronel Menezes, Álvaro Campelo, Clayton Pascarelli, Lissandro Breval e Rodrigo Guedes.

