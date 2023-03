Wilson Lima conquista mais uma vitória política e Rodrigo Sá é escolhido como presidente do PP-AM

Rodrigo passa a comandar no Amazonas, o partido de maior bancada no Congresso Nacional, o que dá a Wilson Lima tranquilidade para negociações e ainda mais poder político no Estado

Manaus (AM) – O Governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), acumulou mais uma importante vitória política nesta quinta-feira (16). O nome escolhido para comandar o Partido Progressista (PP) no Estado, o delegado de polícia e atual diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, foi indicação do gestor reeleito.

A informação foi confirmada por meio de um ato assinado pelo presidente do partido Ciro Nogueira, na noite da quarta-feira (15) e é válida a partir desta quinta-feira (16). Sá acumula mais de três anos de experiência à frente do órgão estadual de trânsito, tendo também ocupado o cargo de vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND) e de diretor técnico do Detran-AM.

Com as orientações do governador Wilson Lima ele também foi responsável por colocar em prática o Programa Detran Cidadão, com projetos sociais destinados a dar oportunidade a pessoas carentes, com a concessão de cursos de formação para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e de cursos de capacitação e entrega de equipamentos de segurança para mototaxistas.

Rodrigo passa a comandar no Amazonas, o partido de maior bancada no Congresso Nacional, o que dá a Wilson Lima tranquilidade para negociações e ainda mais poder político no Estado.

