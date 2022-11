Rodrigo Sá reassume presidência do Detran AM

Rodrigo Sá reassume o Detran-AM no lugar do advogado Sérgio Augusto Graça Cavalcante que, no período, acumulou as funções de assessor jurídico e diretor-presidente

Manaus (AM) – O delegado Rodrigo Sá é o novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) . Ele volta ao cargo sete meses após ter pedido exoneração para concorrer a uma vaga para deputado federal nas eleições deste ano.

Rodrigo Sá acumula mais de três anos de experiência à frente do órgão estadual de trânsito, tendo também ocupado o cargo de vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND) e de diretor técnico do Detran-AM.

“Fico muito lisonjeado de o governador Wilson Lima ter me escolhido para retornar ao Detran. Volto agora com uma nova visão, ainda mais focada nas questões sociais afeitas ao trânsito. Inclusive, muito em breve iremos anunciar novos projetos nessa área”, adiantou Rodrigo Sá.

Assessoria jurídica

Rodrigo Sá reassume o Detran-AM no lugar do advogado Sérgio Augusto Graça Cavalcante que, no período, acumulou as funções de assessor jurídico e diretor-presidente.

Agora, com a nomeação do novo diretor-presidente, Sérgio Augusto retorna a Assessoria Jurídica do Detran Amazonas.

“Foi uma grande experiência. Eu só tenho a agradecer a confiança do governador Wilson Lima pela indicação. Tenho a certeza que o Rodrigo vai dar início a um novo ciclo de sua administração, para promover ainda mais mudanças positivas para o cidadão amazonense”, enfatizou o assessor jurídico.

