“Precisamos investir em políticas que tornem o Centro de Manaus mais atrativo”, afirma Amom Mandel

Manaus (AM) — O deputado federal e pré-candidato a prefeito de Manaus, Amom Mandel (Cidadania), participou, nesta sexta-feira (5), de uma entrevista no quadro “Manaus Em Foco”, iniciativa da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio). Na ocasião, o parlamentar destacou propostas sobre economia, saúde e mobilidade.

Segundo o deputado, a cidade de Manaus precisa de atenção e de ações que realmente sejam aproveitadas pela população. Mandel explicou que todas as políticas públicas devem ser feitas de maneira adequada, para que atendam efetivamente a todos os manauaras.

“O Teatro Amazonas e o Mercado Adolpho Lisboa são dois dos pontos turísticos mais visitados por pessoas de fora de Manaus. Mas, no entorno de ambos, temos a incidência de tráfico de drogas, assaltos, e moradores de rua que não recebem assistência social devida”, destacou do deputado.

Amom ressaltou a necessidade de integração entre as políticas públicas, para que os problemas do turismo, da arrecadação e do comércio possam ser resolvidos com maior eficiência. Além das propostas para um dos pontos mais importantes da cidade, o pré-candidato falou ainda sobre as suas propostas de mobilidade urbana, saneamento básico, política de sustentabilidade para igarapés e educação ambiental em Manaus.

“É preciso reformar a Secretaria Municipal de Assistência Social em todos os sentidos. Através dessa integração, podemos superar os problemas que afetam o centro e toda a cidade”, argumentou.

*Com informações da assessoria

