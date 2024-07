‘Vovós do crime’ são presas após golpes em benefícios do INSS

Vovós, de 66 e 78 anos, foram presas por aplicar golpes no INSS com documentos falsos

Orizona (GO) — Duas idosas que não tiveram nomes divulgados, de 66 e 78 anos, foram presas em Orizona, no sul do estado de Goiás, suspeitas de integrar um grupo criminoso que aplicava golpes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além das idosas, outras duas pessoas também foram presas. Documentos falsos, usados pelo grupo para se apresentarem em agências bancárias e conseguirem sacar os benefícios, foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão dos suspeitos ocorreu na última quinta-feira (4). A farsa foi descoberta quando a mulher de 66 anos tentou realizar um saque do benefício utilizando uma guia do INSS, carteira de trabalho e identidade falsificadas.

Desconfiança dos funcionários

Durante os procedimentos de segurança do banco, os funcionários desconfiaram da autenticidade dos documentos apresentados e acionaram a polícia.

Segundo a Polícia Civil, a senhora foi abordada enquanto tentava entrar em um carro, que estava ocupado pelos outros suspeitos presos. Na abordagem, foram encontrados diversos documentos falsos e R$ 4,4 mil em dinheiro.

Além das idosas, foram presos uma mulher de 40 anos e um jovem de 25, todos do município de Trindade, conforme aponta a investigação.

Pouco antes da abordagem, a idosa de 78 anos havia realizado um saque de R$ 2,8 mil em uma agência bancária de Urutaí, também usando documentos falsos.

A investigação revelou que o grupo estava em Orizona há uma semana tentando aplicar os golpes. Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

*Com informações do Metrópoles

