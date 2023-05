Parte do corpo era guardado junto com produtos para lanche, dentro do congelador

Uma idosa de 61 anos foi presa na quinta-feira (25), suspeita de matar envenenado, esquartejar e jogar os restos do corpo do marido, na BR-158, na altura de Selvíria (MS).

De acordo com informações apuradas pela polícia, na quinta-feira (25), a equipe recebeu a denúncia de que havia o tronco do corpo de um homem dentro de uma mala deixada na beira da rodovia. A partir da denúncia de que a vítima do crime estava desaparecida desde o dia 20 de Maio, juntamente com relatos de vizinhos que afirmaram ouvir brigas constantemente entre o casal, a Polícia Civil do estado buscou e encontrou a idosa suspeita.

No início da abordagem, a suspeita ainda chegou a dizer que não estava envolvida no crime, mas ao apresentar contradições nas informações de seu depoimento, acabou por confessar que foi ela mesma quem tirou a vida do próprio marido com veneno de rato, e depois, sem saber como livrar-se do corpo, decidiu por cortá-lo em pedaços para ir jogando.

Na confissão, a idosa disse ter matado o companheiro no dia 25, e que jogou o tronco do corpo no mesmo dia, mas o restante ela guardou no mesmo congelador onde guardava produtos para fazer os lanches que vendia, até o dia seguinte para terminar o descarte.

*Com informações da CNN Brasil

