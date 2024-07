Investimento e geração de empregos: Grupo Revemar amplia presença com unidade exclusiva da GWM em Manaus

Grupo Revemar amplia sua presença no segmento automotivo do Norte e Nordeste com a abertura da unidade exclusiva da GWM em Manaus

Manaus (AM) — O Grupo Revemar amplia sua presença no segmento automotivo do Norte e Nordeste com a abertura da unidade exclusiva da Great Wall Motors (GWM) em Manaus, marcada para quinta-feira (11), às 19h. Fundado há 44 anos, o Grupo Revemar opera cerca de 50 concessionárias automotivas e mais de 120 concessionárias de motocicletas da marca Honda, além de diversificar suas atividades com fazendas e uma fábrica de cimento.

Localizada estrategicamente na Avenida Djalma Batista, a nova unidade do Grupo Revemar oferece uma gama completa de serviços, incluindo a assistência técnica especializada, estoque de peças e pneus, além dos modelos principais da GWM, o ‘Ora 03’ e ‘Haval H6’. “O Grupo Revemar sempre foi pioneiro e inovador, buscando conciliar conforto, segurança e sustentabilidade. Por isso, está inserido no mercado de veículos eletrificados”, comenta Carlos Silveira, diretor da marca GWM.

Para este lançamento, o Grupo investiu aproximadamente R$ 7 milhões, o que deve gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local e satisfazendo os clientes ávidos por tecnologia e inovação. A aposta é certeira!

A GWM, gigante chinesa, tem apresentado um crescimento consistente e uma notável capacidade de adaptação ao longo dos anos. Sua estratégia de diversificação de produtos, expansão internacional e foco em tecnologias de nova geração a coloca em posição de destaque no mercado automotivo global. Outro aspecto crucial da GWM é sua adoção de estratégias e iniciativas que contribuem para a preservação ambiental, alinhando suas operações com práticas sustentáveis e tecnologias ecológicas, o que agrada ao mercado, clientes e ao planeta!

As atrações principais da nova concessionária ficam por conta dos cobiçados modelos ‘Ora 03’ e ‘Haval H6’, disponíveis nas versões híbrida e 100% elétrica. O ‘Ora 03’, destaca-se por seu design moderno e funcionalidades avançadas, como sistemas de assistência ao motorista, frenagem automática de emergência (AEB) e integração com Apple CarPlay e Android Auto. Enquanto o ‘Haval H6’ é um SUV híbrido plug-in reconhecido por sua eficiência energética, design elegante e um conjunto abrangente de recursos de segurança e conforto.

A estratégia de vendas da Revemar visa facilitar ao máximo a comercialização dos veículos. Para isso, os clientes poderão realizar suas compras tanto na unidade física quanto pela internet, através do Mercado Livre e do site oficial da loja. Uma vantagem adicional será a possibilidade de escolher entre retirar o veículo na concessionária ou recebê-lo em casa, mantendo o preço único em todo o território nacional.

Para facilitar o contato com os clientes, além do atendimento na própria loja (de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h), a concessionária contará com canais de comunicação via WhatsApp e redes sociais. Então, para os consumidores da região que estão dispostos a investir entre R$ 200 e R$ 250 mil em um veículo, a hora é agora!

Livoltek realiza capacitação gratuita em Manaus

Recém-chegada a Manaus, a gigante Livoltek confirmou a realização de uma capacitação gratuita para integradores durante o evento que marcará o início das suas operações na Zona Franca de Manaus (ZFM). As palestras abordarão temas como neuromarketing, tráfego pago, vendas, mobilidade elétrica e a criação de receita recorrente com pós-venda. Ao final do evento, será realizado um bate-papo para que os participantes possam tirar dúvidas sobre os temas e produtos abordados. O evento será seguido por uma happy hour, visando potencializar as possibilidades de networking.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Livoltek e a SolarZ e ocorrerá na quarta-feira (24/7), das 9h às 20h, na Avenida Guaruba, nº 585 – Distrito Industrial I. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico (https://encurtador.com.br/Mma3B).

Lançamento da ExpoAmazônia Bio&TIC 2024 em Manaus

Na terça-feira (2/7), ocorreu o lançamento da terceira edição da ExpoAmazônia Bio&TIC, considerada o principal evento de tecnologia e negócios da Região Norte. Com o tema ‘Vetores para o Desenvolvimento da Amazônia’, a edição de 2024 acontecerá de 5 a 7/11 no Studio 5 Centro de Convenções. O objetivo central do evento é fortalecer os polos de Bioeconomia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como vetores econômicos sustentáveis para a região, promovendo o desenvolvimento econômico enquanto se busca manter a floresta em pé.

Dentre os vários patrocinadores, a realização da Expo conta com a participação da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), do Governo do Estado do Amazonas, da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), da Fundação Rede Amazônica e com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT).

Novo modelo de franquia da Kopenhagen reduz custos e amplia mercado

A Kopenhagen, famosa pela fabricação e comercialização de chocolates, balas, confeitos e outras delícias, está lançando seu novo modelo de negócio: o ‘modelo light de franquia’. Trata-se de um novo formato que oferece uma loja completa com custos de implantação e operação reduzidos.

Com investimento inicial a partir de R$ 300 mil, essa opção é direcionada para cidades com menos de 70 mil habitantes. É uma ótima notícia em uma semana em que o Grupo CRM, proprietário da marca, perdeu judicialmente a exclusividade da expressão ‘Língua de Gato’ em seus produtos. Perdeu a batalha, mas não a guerra, pois a empresa entrará com recurso!

RÁPIDAS & BOAS

Vão até terça-feira (9/7) as inscrições para o Processo Seletivo de Alunas para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Programa Mulheres Mil, uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). O programa tem como objetivo promover a formação profissional e tecnológica articulada com o aumento da escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade. Outras informações e inscrições estão disponíveis pelo link (https://encurtador.com.br/EO6Ik).

O Manaus Tech Hub está contratando um Agente de Inovação, que seja apaixonado (a) por startups e pelo universo da inovação. Se você se identifica com o perfil e busca atuar em um ambiente dinâmico e colaborativo, envie seu currículo para o e-mail ([email protected]), com o título ‘CURRÍCULO AGENTE DE INOVAÇÃO’ até quarta-feira (10).

A Hapvida NotreDame Intermédica seleciona novas startups para programa de inovação aberta até sexta-feira (12). O ‘Explora 2024’, programa de inovação da empresa, pretende atrair startups de todo o Brasil com o objetivo de encontrar soluções para problemas do ecossistema de saúde. Nesta terceira edição, serão três desafios: automação de contratos, simulação de práticas assistenciais e otimização de performance da farmácia hospitalar. As inscrições podem ser realizadas através do link (https://bit.ly/InscricaoExplora2024).

As inscrições para participar na premiação internacional ‘Global Tech Innovator 2024’ da KPMG Brasil vão até segunda-feira (15) e podem ser feitas por qualquer empreendedor que possua uma empresa registrada no Brasil. As empresas aprovadas na avaliação inicial deverão se apresentar em um evento previsto para setembro deste ano. Para outras informações e inscrições, segue o link (https://encurtador.com.br/4JAVD).

