VÍDEO: Carreta derruba passarela na Avenida Torquato Tapajós

Nenhum pedestre utilizava a passarela no momento em que o acidente aconteceu

Manaus (AM) — Uma carreta que transportava um trator e uma escavadeira colidiu e derrubou uma passarela na Avenida Torquato Tapajós, durante a tarde deste sábado (6).

Informações preliminares apontam que o acidente aconteceu nas proximidades da Estação E3-Santos Drummond. Uma testemunha que estava no local contou que o motorista não calculou a altura do veículo, e com isso, o acidente ocorreu.

No momento da colisão, nenhum pedestre utilizava na passarela. Um motoqueiro que estava próximo ao local se machucou, mas não há informações sobre a gravidade do ferimento. O trânsito do local ficou comprometido.

