Basquete: Brasil atropela a favorita Letônia e confirma vaga nos Jogos Olímpicos

Malas prontas para Paris. A seleção brasileira masculina de basquete contrariou a lógica na arena em Riga, na Letônia, atropelou os donos da casa e favoritos do grupo pelo placar de 94 a 69, e carimbou a vaga nos Jogos Olímpicos. Os grandes nomes da equipe comandada por Aleksandar Petrovic neste domingo (7) foram Bruno Caboclo (21 pontos), Léo Meindl (20), Georginho (14).

Foi uma atuação para ficar marcada na história do Brasil na modalidade. Mesmo com a arena lotada, o Brasil assustou pelo volume de jogo e a qualidade na defesa logo no primeiro quarto, vencendo por 34 a 11 – o período foi marcado por uma linda cesta de Caboclo, no estouro do cronômetro, ainda do lado da defesa brasileira.

Com a ampla vantagem no placar, a Seleção foi administrando o duelo e valorizou bem a construção com o trio. Ainda teve a baixa de Yago, armador que precisou sair devido à um problema na panturrilha esquerda, mas Petrovic contou com grande exibição do experiente Marcelinho Huertas. Georginho, outrora na posição dois, assumiu a armação e revezou para dar oxigênio ao camisa nove.

Os letões até venceram a parcial do segundo período por 22 a 15, mas o Brasil não abaixou o ritmo ofensivo e, novamente, colocou dois dígitos de frente na volta do terceiro quarto e fechou em 23 a 13. Vitória encaminhada ainda faltando 10 minutos para terminar a partida em Riga.

Foi um jogo importante para levantar a confiança de alguns outros jogadores da equipe, como o ala Gui Santos, do Golden State Warriors, e Lucas Dias, ala-pivô do Sesi Franca, MVP e campeão das últimas três edições do NBB.

O caminho

A seleção brasileira chegou em Riga cercada de desconfiança por conta dos adversários em seu trajeto. Na fase de grupos, venceu de Montenegro por 81 a 72 e perdeu por 77 a 74 para Camarões, em partida que chegou a ter 24 pontos de desvantagem e ia dando adeus ao sonho olímpico.

Na semifinal, como passou em primeiro, enfrentou Filipinas, outra considerada “pedreira”. A vitória por 71 a 60 classificou para o jogo contra a ampla favorita na chave, a líder Letônia. O Brasil passou por cima da desconfiança e da troca no comando – com saída de Gustavo De Conti e o retorno de Petrovic – para confirmar a vaga nos Jogos Olímpicos.

