Estrela do Norte/Manaus empata com Vasco e fica entre os grandes do futsal brasileiro

Manaus (AM) — Um empate com gosto de vitória. Foi essa a sensação do Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM após o empate por 3 a 3 contra o Vasco da Gama-RJ, valendo pela oitava rodada da primeira fase do 1° Campeonato Brasileiro de Futsal Adulto Masculino. A partida ocorreu no último sábado (6), na Arena Amadeu Teixeira, com a presença de 4.340 torcedores.

Foi um jogo de tirar o fôlego, literalmente. O Gigante da Zona Leste de Manaus começou pressionando no alto e abriu a contagem com AD Magia, aos 2 minutos e 37 segundos de bola rolando. Festa e delírio na Arena.

O time amazonense continuou em cima dos cariocas, porém, os visitantes empataram com o artilheiro Danrley, os 6 minutos e 22 segundos. A virada veio no finalzinho do primeiro tempo com dois gols Loureiro (18min20seg) e Tiqueno (18min44).

No segundo tempo, mostrando que “time de camisa” não tem vida fácil em Manaus, o Estrela do Norte foi atrás do resultado na base do coração. Giannini, o Neymar do São Lázaro, fez o segundo da equipe amazonense aos 5 minutos e incendiou a torcida no ginásio.

Depois do segundo gol, o jogo ficou ainda mais franco, com chances para ambos os lados. Só que o Estrela do Norte tinha uma arma ofensiva fatal. Mário Júnior foi para o goleiro-linha no lugar de Roger e veio justamente do pé direito dele o gol do empate, aos 18 minutos e 33 segundos.

Com o resultado, o Vasco se manteve na segunda colocação do Grupo A do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em oito rodadas. O Estrela do Norte segue na quinta colocação, com 15 pontos. Os dois clubes já entraram na partida classificados para o mata-mata. Falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

O técnico do Estrela do Norte, Breno Freitas, destacou o caráter competitivo da sua equipe diante dos cariocas.

“Foi um grande jogo, parecia final de campeonato, mata-mata, e eu fico muito orgulhoso quando a gente consegue competir dessa forma. Não tem outro passo, outro caminho para vencer que não seja competindo e nosso time compete demais, luta demais”, disse o comandante.

O treinador do Vasco, Nei Pereira, considerou o resultado justo pelo que os dois times apresentaram em quadra.

“Muito bom jogo e o público que compareceu gostou. O resultado acabou sendo justo: 3 a 3. Essa liga está muito competitiva. Nós já estamos classificados e o time da casa também e seguimos no objetivo de melhorar”, comentou.

Campanha dos amazonenses

1ª rodada: CRB/Traipu-AL 5×4 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

2ª rodada: Fortaleza-CE 3×5 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

3ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×4 Cruzeiro-MG

4ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 1×4 Passo Fundo-RS

5ª rodada: ADS Sapezal-MT 1×6 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

6ª rodada: Náutico-PE 9×4 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

7ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×1 Costa Rica EC/Juventude-MS

8ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 3×3 Vasco da Gama-RJ

9ª rodada – 13/07 – 16h (de Brasília) – América Futsal-MG x Estrela do Norte-Manaus Futsal-AM

Classificação do Grupo A

1° – Passo Fundo-RS – 20 pontos

2° – Vasco da Gama-RJ – 15 pontos

3° – Cruzeiro-MG – 13 pontos

4° – Fortaleza-CE – 12 pontos

5° – Estrela do Norte/Manaus Futsal – 11 pontos

6° – CRB/Traipu-AL – 11 pontos

7° – América-MG – 8 pontos

8° – Náutico-PE – 7 pontos

9° – Sapezal-MT – 6 pontos

10° – Costa Rica-MS – 3 pontos

