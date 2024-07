Senador argentino propõe que famílias pobres possam vender os filhos para conseguir dinheiro

A fala do senador causou discussão entre os políticos

O senador Carlos Pagotto, aliado do presidente da Argentina Javier Milei, causou polêmica durante uma recente sessão do senado da Argentina, ao sugerir uma nova proposta sobre a regulamentação legal da venda de crianças. A emenda sugerida provou um grande debate entre os políticos, com a oposição expressando forte desacordo.

O ponto controverso da proposta é a possibilidade de pais, em um “estado de necessidade”, poderem entregar seus filhos sem enfrentar consequências legais severas. Isso é visto por alguns como uma brecha potencial para práticas desumanas, mascaradas pela necessidade.

Com a introdução desta emenda, o artigo 139 bis do Código Penal argentino poderia deixar de punir com prisão quem entrega ou recebe crianças sob transações comerciais, em casos específicos de extrema necessidade. Atualmente, a penalidade para tal ato varia entre quatro e dez anos de prisão.

A senadora Juliana di Tullio, da oposição, rapidamente reagiu à leitura do texto proposto por Pagotto, argumentando que tal mudança poderia, inadvertidamente, legitimar a exploração de menores sob o pretexto de pobreza ou necessidade. “As crianças não são mercadorias, e tal apropriação jamais deveria ser confundida com adoção legal”, afirmou ela categoricamente.

A “Militamos la Adoção”, que trabalha com direitos das crianças, têm expressado forte oposição à emenda. Sublinham que essa alteração legal poderia abrir caminho para abusos e explorações graves sob a alegação de necessidade. Essa visão é compartilhada por muitos membros da sociedade civil, que consideram a proposta um retrocesso nos direitos infantis.

O senador Pagotto, por outro lado, defende que a mudança é necessária para reconhecer as circunstâncias extremas pelas quais algumas famílias passam. Ele argumenta que há situações em que falta de recursos pode levar a decisões desesperadas, e que a lei atual não leva essas nuances em conta.

