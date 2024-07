Passageiro mata motorista de ônibus com um tiro na cabeça

São Paulo (SP) – Um motorista de ônibus, que não teve o nome divulgado, foi morto com um tiro na cabeça por um passageiro na noite de domingo (7) na Vila Jurema, zona leste de São Paulo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, mas não resistiu. O suspeito fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que passageiro e motorista haviam discutido. A PM não soube informar o que teria provocado o desentendimento.

O ônibus da Transunião, que operava na linha 2007/10 – “Itaim Paulista/Cidade Kemel II”, passava pela rua Visconde de Aljezur quando ocorreu o disparo. Baleado, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma casa.

O Metrópoles questionou a Secretaria da Segurança Pública sobre a morte do motorista, mas até o momento da publicação não obteve retorno. A SPTrans lamentou o ocorrido se colocou à disposição das autoridades para ajudar a esclarecer o crime.

“A SPTrans lamenta e repudia o injustificável ato de violência registrado na noite do último domingo, envolvendo um ônibus da Transunião que operava pela linha 2007/10 Cid. Kemel II – CPTM Itaim Paulista. A gestora do transporte municipal está à disposição das autoridades policiais para auxiliar no que estiver ao seu alcance no decorrer das investigações”, diz a SPTrans em nota.

Os policiais militares acionados para a ocorrência encaminharam as testemunhas para o 50º Distrito Policial da capital, no Itaim Paulista, onde o caso foi registrado como homicídio.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

VÍDEO: Criança é atropelada e carro de motorista é destruído na Zona Norte de Manaus

VÍDEO: Motorista de carreta fica presa às ferragens em acidente na Bola da Suframa em Manaus

Vídeo mostra momento em que motorista de ônibus é esfaqueado por assaltante em Manaus