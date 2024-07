Amazonas FC perde para o Vila Nova e fica próximo da zona de rebaixamento

Rafael Tavares abriu o placar para a Onça-pintada, que levou a virada do Tigre com gols de Henrique Almeida e Emerson Urso

O Amazonas FC perdeu para o Vila Nova-GO, na noite desta segunda-feira (8), no Estádio Carlos Zamith, por 2 a 1, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Tavares abriu o placar para a Onça-pintada, que levou a virada do Tigre com gols de Henrique Almeida e Emerson Urso.

Com a sexta derrota em 14 jogos na competição, o Amazonas FC segue com 16 pontos e agora ocupa a 16ª posição na tabela, uma acima da zona de rebaixamento. Na sexta-feira (12), a Onça-pintada volta a campo pela 15ª rodada, às 20h (horário de Manaus), contra o Botafogo-SP. A partida acontece no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Início melhor

Em casa e com o apoio do torcedor amazonense, o Amazonas assustou logo no início da partida. Ezequiel cobrou escanteio na primeira trave e Cauan Barros desviou para o gol, mas Dênis Júnior foi buscar em cima da linha e evitou o gol da Onça.

Dono das principais ações ofensivas da partida, a Onça-pintada abriu o placar ainda aos 16 minutos. Matheus Serafim recebeu passe de cabeça de Bruno Lopes pela esquerda e acionou Rafael Tavares, que emendou um chutaço no ângulo de Dênis Júnior para colocar o 1 a 0 no placar do Zamith.

Com o gol sofrido, o Vila Nova começou a chegar com perigo ao ataque. Aos 28 minutos, João Vitor cruzou na área e o lateral Elias completou de cabeça no travessão de Marcão. Aos 32, Juan Christian recebeu dentro da área e finalizou na direção do gol e o goleiro aurinegro mandou para escanteio.

Na reta final, aos 45 minutos, Diogo Silva tentou um toque de letra, Alessandro recuperou e cruzou rasteiro para Henrique Almeida, que finalizou para o gol, mas Marcão saiu bem e fez a defesa. Aos 49, a Onça-pintada respondeu. Ezequiel cobrou escanteio na área, e após desvio na primeira trave, Alvariño completou de cabeça com perigo, para fora.

Intervalo da virada

Após o intervalo, o Vila Nova voltou inspirado e aproveitou para deixar tudo igual ainda aos seis minutos do segundo tempo. Ralf bateu cruzado e Henrique Almeida, livre no meio da área, completou para o gol. O Amazonas não conseguia se encontrar defensivamente e acabou levando a virada. Aos 18 minutos, Emerson Urso recebeu pelo meio e, no seu primeiro toque na bola, finalizou firme, no canto direito de Marcão, para colocar o 2 a 1 no placar.

Em desvantagem, a Onça foi para o tudo ou nada. Aos 38, Cocote, que fez sua estreia na equipe profissional do Aurinegro, recebeu pelo meio, arriscou chute colocado de fora da área, e a bola foi no travessão do goleiro Dênis Júnior. Quatro minutos depois, Ênio acionou Matheus Serafim pela direita e o camisa 11 finalizou cruzado no gol, mas o goleiro do Tigre espalmou.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, Cocote recebeu pela esquerda, puxou para o meio e chutou forte na direção do gol, mas Dênis Júnior evitou o gol da joia amazonense.

