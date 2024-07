Vídeo mostra quando criminosos assaltam moradores em Manaus

O crime ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus

Câmera de segurança registraram o momento em que uma dupla de criminosos assalta um grupo de pessoas na noite desta terça-feira (10), no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

No vídeo, os moradores da região, estão sentados em uma calçada na esquina da rua conversando, quando a dupla surge em uma motocicleta. Ao perceberem a ação dos criminosos, metade do grupo corre e os que ficaram no local tiveram seus pertences levados pelo assaltantes.

Não há informações sobre os suspeitos.

