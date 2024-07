Traição: Saiba quem é a amante do ex-namorado de Iza

A pivô e amante do jogador do Mirassol, desde o ano passado, tem conta em site adulto

Iza noticiou, na noite desta quinta-feira (10), em suas redes sociais, que decidiu pôr um fim ao seu relacionamento com Yuri Lima, após descobrir um caso do agora ex. A pivô e amante do jogador do Mirassol, desde o ano passado, tem conta em site adulto.

A mulher em questão não é uma famosa. Ela tem quase 47 mil seguidores nas redes sociais. Chamada Kevelin Gomes, a mulher tem um perfil em site de conteúdo adulto, onde divulga imagens sensuais.

Em seu perfil no Instagram, mesmo sem imagens explícitas, Kevelin também faz poses que ressaltam o corpo e tem seu perfil pago descrito na bio.

Kevelin faz poses que ressaltam o corpo Fotos: Reprodução/Instagram

Em seu desabafo ao revelar a traição, a cantora grávida expressou sua frustração com o momento que está passando.

Grávida de seis meses da pequena Nala, Iza desabafou: “Ele me traiu. Não acredito que eu tô falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que ele já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela, nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida”.

*Com informações do Portal LeoDias

