Supercopa Feminina de Vôlei, entre Minas e Praia Clube, será em Manaus

A Supercopa Feminina de Vôlei de 2024 vai ser em Manaus, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em 11 de outubro. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a informação nesta quinta-feira (11). A taça será disputada pelas jogadoras do Minas, campeão da Superliga 2023/2024, e as atletas do Praia Clube, último campeão da Copa Brasil.

Os detalhes sobre horários, ingressos e transmissão ainda serão divulgados pela CBV. A escolha de Manaus como sede da decisão foi celebrada pelos fãs da modalidade nas redes sociais. A capital amazonense não tem representantes na Superliga, a elite do voleibol brasileiro.

Equipes decidiram a última Superliga. Foto: Hedgard Moraes/MTC; Eliezer Esportes/PC.

O Praia Clube é a equipe que detém mais títulos da Supercopa, com quatro taças (2018, 2019, 2020, 2021). O Minas, por sua vez, vai buscar o bicampeonato consecutivo. A competição, que existe desde 2015, marca o início da temporada de clubes.

O público de Manaus já presenciou eventos importantes do vôlei brasileiro na Arena Amadeu Teixeira, como a Copa América, o Sul-Americano e jogos da Superliga, além de amistosos da Seleção Brasileira. O ginásio tem capacidade para mais de 10 mil pessoas.

*Com informações de Web Vôlei

