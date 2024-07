Nego Di e esposa são alvos de operação contra lavagem de dinheiro com rifas na internet

O casal é investigados por lavagem de cerca de R$ 2 milhões com rifas virtuais promovidas nas redes sociais

O Ministério Público do Rio Grande do Sul realiza, na manhã desta sexta-feira (12), uma operação contra o casal de influenciadores gaúchos Nego Di e Gabriela Sousa, investigados por lavagem de cerca de R$ 2 milhões com rifas virtuais promovidas nas redes sociais.

Os agentes apuram também uma suposta fraude nos sorteios, de forma que os prêmios não seriam, de fato, entregues aos vencedores.

A esposa de Nego Di foi presa em flagrante, durante a operação, pois os agentes encontraram uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, sem registro, sob posse da investigada.

Os mandados de busca e apreensão contra bens do casal foram cumpridos na casa dos influenciadores, em Santa Catarina.

De acordo com o promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, dois veículos de luxo dos investigados foram sequestrados. Uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foi apreendida.

Os agentes recolheram documentos, mídias sociais e celulares dos influenciadores com o objetivo de descobrir a dimensão dos valores obtidos por eles com as rifas.

Em nota, a defesa do casal disse que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados.

”Esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal. A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais.

Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula”.

Leia mais

Homem recebe ‘corretivo’ de população e acaba preso após assaltar linha 008, em Manaus

Homem é preso por matar rival em bar de Manaus