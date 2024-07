Saiba quem é a suposta amante do jogador Yuri Lima, ex-namorado de Iza

Grávida, cantora anunciou o término com o jogador de futebol após confirmar uma traição

A cantora Iza, 33, anunciou o término de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, 29, de quem está grávida, após descobrir uma traição. Ela explicou que recebeu prints de conversas entre ele e a suposta amante, a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes, 24.

Nascida em Medeiros Neto, na Bahia, ela vive no Rio de Janeiro e conta com milhares de seguidores nas redes sociais, embora seu perfil não esteja atualmente no ar.

Kevelin Gomes já trabalhou como maquiadora, vendedora de roupas e faxineira e, atualmente, possui perfis ativos em duas plataformas de conteúdo adulto.

Entenda o caso

A cantora Iza anunciou, nesta quarta-feira (10), o fim de seu relacionamento com Yuri Lima. Por meio de um vídeo divulgado em seu perfil do Instagram, a artista revela ter sido traída pelo jogador de futebol do Mirassol.

No vídeo de mais de seis minutos, a cantora comunicou o término não só para seus seguidores, como também para o ex-namorado, que não sabia até então sobre a decisão da famosa.

“Eu queria pedir pra vocês respeitarem o meu momento, afinal de contas estou grávida, e nunca pensei em passar por isso. Resolvi vir aqui falar que estou bem, na medida do possível. (…) Ele me traiu — não acredito que estou falando isso. Ele mantinha contato com uma pessoa que ele já se envolveu. E, para mim, isso já é uma quebra de confiança enorme!”, afirmou Iza.

Kevelin Gomes se pronuncia

Em entrevista para o programa Balanço Geral, da Record, a jovem garantiu que nunca cobrou dinheiro algum para divulgar os prints. De acordo com ela, só foram enviados para pessoas de sua confiança.

“Eu não recebi nada e não tive contato com a imprensa, em que pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa. Eu compartilhei, sim, com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, sobre essa conversa, como acho que qualquer outra pessoa faria”, disse Kevelin.

Na sequência, a jovem de 24 anos frisou que não se encontrou com Yuri Lima no período em que ele estava namorando com Iza.

“As fotos que estão rolando com a pessoa [Yuri Lima] são antigas, não teve encontro algum após o relacionamento, mas mantivemos sim o nosso contato, as nossas conversas, a nossa intimidade, até porque eu trabalho com isso e só estava sendo recíproca a ele”, explicou.

*Com informações da CNN Brasil

