Filho é preso suspeito de agredir a mãe com frango congelado

Um homem, de 42 anos, foi preso, nessa quinta-feira (11), após arremessar um frango congelado no rosto da mãe, de 72 anos. O caso aconteceu em Presidente Prudente, em São paulo. A carne machucou o nariz e o olho esquerdo da mulher.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que presenciaram a agressão. De acordo com a polícia, a mulher contou que o filho chegou bêbado em casa, por volta das 10h, com uma garrafa nas mãos. Ela pediu que ele não entrasse com a bebida alcoólica dentro de casa, dando início a uma briga.

Em seguida, ele teria atirado um frango congelado com força no rosto da vítima pela janela do quarto, onde ela estava deitada.

Questionado sobre a agressão, o homem disse que foi um acidente. No entanto, ele acabou preso em flagrante por violência doméstica e permanece à disposição da Justiça.

O delegado que atendeu o caso solicitou a concessão de medidas protetivas a favor da vítima contra filho.

Leia mais

Homem que participou no ataque à viatura da polícia em 2022 é preso em Manaus

Homem é preso após ser flagrado estuprando enteada de 13 anos no interior do AM