Leiteria Macurany conquista prêmios e destaca o Amazonas na produção de queijo

Manaus (AM) — O queijo é um dos alimentos queridinhos nacionais, colocando o Brasil entre os cinco maiores produtores do mundo, conforme dados da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (ABIQ). No país, o consumo anual é de aproximadamente 5,5 kg por habitante, e o Brasil conta com cerca de 175 mil produtores de queijos, dos quais mais de 140 mil são agricultores familiares. Juntos, eles produzem cerca de 220 toneladas anuais, segundo o último Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017.

No cenário nacional, o estado do Amazonas tem se destacado pela qualidade excepcional de seus queijos, conquistando importantes prêmios nos anos recentes. Três queijarias amazonenses foram premiadas no maior Concurso Internacional de Queijos Artesanais do Brasil, a Expo Queijo International Cheese Awards, realizada em Araxá, Minas Gerais, em junho. Além da Queijaria Original e da Queijaria Tradição D’Lourdes, o destaque fica por conta da Leiteria Macurany, um empreendimento familiar liderado por Isandrei Azêdo.

O trabalho com a leiteria já é uma tradição familiar. “Meu pai dedicou sua vida inteira a isso, e agora estou dando continuidade. Inicialmente, produzíamos apenas leite, mas desde 2019, expandimos nossas atividades para incluir derivados como queijo, iogurte e doce de leite. Além disso, participamos de exposições, feiras e concursos”, comenta Isandrei.

A Leiteria Macurany, que fica em Parintins, já conquistou diversos prêmios. “Em Parintins, somos vencedores por três anos consecutivos do melhor queijo coalho e melhor doce de leite. Em Manaus, por três anos consecutivos, ganhamos o melhor doce de leite, tanto na Expoagro, quanto na Feira de Agronegócio da Nilton Lins, e no queijo coalho, somos vencedores por dois anos consecutivos, 2022 e 2023, como o melhor queijo coalho do Amazonas, e em 2023, o melhor queijo coalho da Feira de Agronegócio da Nilton Lins”, destaca.

Além disso, neste fim de semana a Leiteria emplacou vários tipos de queijos no prêmio Queijo do Brasil, que ocorre até domingo (14/7) em Blumenau, Santa Catarina.

A qualidade dos produtos da Leiteria Macurany também foi reconhecida em âmbitos nacional e internacional. “Ano passado, ganhamos o ouro na Expo Queijo em Araxá, Minas Gerais, com o melhor queijo de manteiga. Este ano, no Mundial de Queijo em São Paulo, recebemos medalha de prata na coalhada e medalha de bronze no iogurte natural. E agora, recebemos a medalha de prata no queijo de manteiga com leite de búfala na Expo Queijo em Araxá, Minas Gerais”, comemora Isandrei.

O empreendedor destaca a importância dos selos de qualidade obtidos pela Leiteria Macurany. Ele enfatiza que a empresa possui o selo municipal, conhecido como Serviço de Inspeção Municipal (SIM), e o Selo Arte, que certifica a produção artesanal, permitindo a comercialização em todo o Brasil. “Nossos produtos já estão disponíveis em supermercados de Parintins e Manaus, bem como em Brasília”, explica.

Os planos de expansão também estão em andamento e o empresário pretende abrir uma loja própria em Parintins e manter um espaço em uma feira no centro de Manaus. Ele destaca a importância do apoio do Sebrae-AM que tem sido essencial para o crescimento da leiteria, devido ao apoio na participação das principais feiras e concursos do Brasil.

Para Isandrei, prêmios como esses reforçam a potência do Amazonas na produção de queijo: “Receber um prêmio em Minas Gerais, um estado com uma tradição queijeira robusta e mais de 30 mil produtores, é uma realização extraordinária. Isso coloca o Amazonas no cenário nacional de produtores de queijo, mostrando ao Brasil que nossa região também é capaz de produzir queijos de alta qualidade. Além de evidenciar o trabalho dos nossos produtores, que atuam tanto de maneira tradicional quanto com tecnologias avançadas”, finaliza.

Leilão de imóveis disponibiliza três imóveis no Amazonas

Na terça-feira (16/7), às 11h (horário de Brasília), acontecerá um leilão organizado pelo Banco Santander em parceria com a Biase Leilões. Esse evento oferecerá aos interessados uma variedade de imóveis, incluindo casas, apartamentos, lotes e propriedades comerciais em diversas regiões do Brasil.

No Amazonas, há três imóveis disponíveis para lance: dois em Manaus e um em Parintins. O leilão será realizado de forma online, no site oficial da Biasi Leilões, e será conduzido por Eduardo Consentino. Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site (www.biasileiloes.com.br).

Empresa do Grupo Bringel, a Athos, fecha o primeiro contrato de exportação

A Athos, empresa do Grupo Bringel, assinou seu primeiro contrato de exportação, entregando duas carretas adaptadas para a área de saúde e atendimento médico ao exército da Nicarágua. As unidades estão sendo construídas na fábrica de Bauru (SP) e devem chegar à América Central em agosto, em uma cerimônia oficial.

A companhia atua no Brasil em várias regiões, incluindo o Amazonas, onde suas carretas são usadas para tomografias e exames de saúde pública. Desde outubro de 2023, a empresa tem intensificado seu projeto de expansão, participando de feiras e eventos para atrair novos clientes e parceiros.

A expansão internacional da Athos inclui negociações com países do Caribe, Guatemala, Honduras, Venezuela, Bolívia, Panamá e Estados Unidos, onde possui uma representação em Miami.

‘Títulos verdes’ da Natura irão financiar a bioeconomia da Amazônia

A Natura emitiu R$ 1,32 bilhão em títulos de dívida (debêntures) para financiar projetos ligados à bioeconomia da Amazônia. Esses títulos, chamados ‘títulos verdes’, oferecem rendimentos atraentes semelhantes aos de investimentos de renda fixa.

Os principais investidores foram a International Finance Corporation (IFC), que comprou R$ 300 milhões em títulos, e o BID Invest, braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento voltado para o setor privado, que adquiriu R$ 200 milhões. Os recursos serão usados para o desenvolvimento de bioingredientes amazônicos e de higiene pessoal, como a linha Ekos da companhia. Além do interesse comercial em desenvolver pequenas cadeias de fornecimento, a Natura se compromete com metas específicas de sustentabilidade.

RÁPIDAS & BOAS

A Suframa confirmou presença na 17ª edição da Eletrolar Show 2024, a maior feira B2B (business to business) de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tecnologia móvel e Tecnologia da Informação (TI) da América Latina. O evento ocorrerá no período de 15 a 18/7, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

******************************************

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebe, até às 17h (Horário de Manaus) da segunda-feira (15/7), propostas para o Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos (Parev). A proposta deve ser apresentada em versão eletrônica via formulário no Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível pelo link (www.fapeam.am.gov.br).

******************************************

A parceria entre e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Bayer, por meio do programa Pro Carbono, viabilizará o segundo ano do Ensaio de Proficiência em Carbono do Solo (EPCS) para harmonizar técnicas analíticas na determinação do carbono total em amostras de solo no Brasil. Laboratórios públicos e privados interessados em participar devem se inscrever até segunda-feira (15/7) por meio do formulário disponível pelo link (https://encurtador.com.br/s7TSb).

******************************************

As inscrições para o concurso unificado da Justiça Eleitoral seguem até quinta-feira (18/7), às 18h, no horário oficial de Brasília. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) oferecerão 412 vagas para as carreiras de Analista e Técnico Judiciário, ambas de nível superior. Para informações e inscrições, basta acessar o link (https://encurtador.com.br/c1mTh).

Leia mais:

Investimento e geração de empregos: Grupo Revemar amplia presença com unidade exclusiva da GWM em Manaus

Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT) se destaca com credenciamento no CAPDA e projetos inovadores no PIM

Parceria inovadora: Mazô Maná e Carrefour Brasil iniciam negócios, integrando comunidades amazônicas e sustentabilidade