Cantor morre no palco após sofrer descarga elétrica durante show no Pará

O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, morreu, neste sábado (14), ao levar um choque após sofrer descarga elétrica durante uma apresentação no palco, em um hotel de Salinópolis, no Pará.

De acordo com informações, a vítima se apresentava, quando uma pessoa que estava com corpo molhado a teria abraçado. Nesse momento, o artista sofreu uma descarga elétrica e morreu no local.

Segundo a polícia, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Salinópolis. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.

Nas redes sociais, músicos e amigos prestaram homenagens a Sasaki, mas o hotel não se pronunciou. Já a tia do cantor, Rita Matos, declarou que as circunstâncias do acidente ainda não estão esclarecidas.

“O que sabemos é que o show dele estava marcado para um horário e foi antecipado, mas estamos entrando em contato com pessoas que estavam com ele no momento para saber como tudo aconteceu. Vamos reunir todas as informações em uma nota que vamos divulgar para a imprensa”, disse.

