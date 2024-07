Partido Rede declara apoio ao pré-candidato Marcelo Ramos na disputa para prefeito de Manaus

Manaus (AM) — O Rede Sustentabilidade (Rede), partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apoiará a pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT) para a Prefeitura de Manaus. O anúncio oficial foi realizado no sábado (13), na sede do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho (Sintraam), na Praça 14, na Zona Sul de Manaus.

“Precisamos de uma Manaus que cuide da população e a Rede me entregou um documento mostrando os pilares do que eles pensam para cidade. Esta aliança tem a confiança do presidente Lula e tenho certeza que as prioridades ficarão bem claras na campanha. Existem soluções para Manaus”, disse o pré-candidato.

Marcelo Ramos esteve presente no evento de anúncio e afirmou que a agenda da Rede será anexada ao plano de governo. A ‘Agenda Municipal Sustentabilista’, que será anexada ao futuro plano de governo do pré-candidato, traz discussão de três tópicos fundamentais: mitigação e adaptação às mudanças climáticas; erradicação da pobreza com incentivo à economia circular e construção de uma mobilidade urbana sustentável.

A pré-candidata a vereadora pelo mesmo partido, Vanda Witoto, leu uma carta no ato e afirmou que o Brasil precisa de um forte arco de aliança para fazer frente aos ataques à democracia.

“Este é o momento para nos unirmos. Precisamos garantir dentro dessa caminhada a presença das mulheres e indígenas na política pública de Manaus. Acreditamos que o Marcelo possa representar esses pilares. Tudo isso está em um documento que entregamos ao pré-candidato. Desmatamento, mudanças climáticas e respeito aos povos precisam tem protagonismo”, afirmou Vanda.

De acordo com o presidente municipal da Rede, Pedro Neto, o diálogo entre os filiados da Rede começou há aproximadamente dois meses. Neste sentido, a executiva do partido entendeu que apoiar Marcelo Ramos no momento atual é importante para fortalecer o projeto.

Alianças

No início do mês de junho, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) já havia aderido à pré-candidatura de Marcelo Ramos. Na semana passada, a pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT), para prefeito de Manaus, foi confirmada pela Comissão Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança (FE Brasil). A decisão, que ocorreu na terça-feira (9), em reunião virtual entre membros da federação, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), retirou então a pré-candidatura de Eron Bezerra (PCdB) da disputa pela prefeitura.

“Ainda estamos em diálogo com outros partidos. Na pré-candidatura a prefeito temos sete nomes que são ligados de alguma forma ao bolsonarismo. Precisamos de unidade, porque também está em jogo o acúmulo de forças para 2026. O lugar do campo progressista é aqui”, afirmou Marcelo Ramos.

Leia mais:

PCdoB decide apoiar Marcelo Ramos para prefeitura pela Federação Brasil da Esperança

Pré-candidato do PT, Marcelo Ramos defende que população eleja vereadores qualificados

Padre Marcelo Rossi explica versão mais forte e relembra empurrão