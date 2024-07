Concurso de bolsa de estudos oferece desconto de até 100% em Manaus

Referência em Educação Profissional no Amazonas, o Centro de Ensino Literatus anuncia mais uma edição do “Bolsão Solidário Literatus”. O concurso de bolsas de estudos da instituição está com inscrições abertas entre os dias 5 de julho e 1° de agosto. Os aprovados terão direito a descontos de 15% a 100% em cursos que vão do auxiliar e técnico até a especialização.

“Através do curso técnico, é possível ingressar no mercado de trabalho de forma mais rápida, visto que as capacitações têm menor duração quando comparadas a uma graduação superior”, destaca a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha.

De acordo com um levantamento do Literatus, mais de 70% dos seus egressos estão hoje atuando no mercado de trabalho local. Ao longo de seus 33 anos, a instituição já formou mais de 40 mil profissionais.

São quase 30 opções de cursos oferecidos no “Bolsão Solidário Literatus”, com aulas presenciais e na modalidade Educação a Distância (EaD): Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Radiologia, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Finanças, Técnico em Logística, Técnico em Qualidade, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Automação, Técnico em Eletrotécnica, Técnica em Mecânica, Técnico em Edificações, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática, Especialização em Instrumentação Cirúrgica, Especialização em Urgência e Emergência, Especialização em Marketing Digital e Comércio Elétrico, Especialização em Finanças e Legislação Tributária, Especialização em Legislação Trabalhista, e Especialização em Logística Reversa.

Os interessados devem efetuar as inscrições na unidade do Literatus da avenida Autaz Mirim, nº 5924, no São José Operário, ou na unidade da rua Pará, n° 165, no Vieiralves, munidos do RG, CPF e comprovante de residência. A inscrição solidária será de um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) que será doado para o Programa de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (Reusa), projeto que tem o objetivo ajudar a mudar a realidade de mulheres vítimas em situação de vulnerabilidade, por meio do empoderamento, geração de renda, capacitação profissional, artesanato e reciclagem.

Para participar do “Bolsão Solidário Literatus” é necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a partir do 2° ano do Ensino Médio na rede pública ou particular. Já para aqueles que desejam iniciar o curso Técnico em Radiologia, é obrigatório ter acima de 18 anos.

A prova do “Bolsão Solidário Literatus” acontece no dia 4 de agosto, das 8h às 11h, nas duas unidades da instituição. O certame vai contar com 40 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática, e 10 de Conhecimentos Gerais. O edital com o conteúdo programático está disponível no www.literatus.edu.br. O resultado será divulgado no dia 6 de agosto no site da instituição.

Os três primeiros colocados por turno ganharão desconto de 100%, do 4° ao 10° colocados terão direito a 50%, e do 11° ao último colocado classificado terão 15%, a partir da 2ª parcela do curso, desde que efetuem a sua matrícula no dia do concurso. Os candidatos que obtiverem nota igual a zero na prova serão desclassificados. A matrícula dos aprovados será realizada entre os dias 6 e 9 de agosto, no Setor Comercial do Centro de Ensino Literatus.

*Com informações da assessoria

