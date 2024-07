Paris 2024: Pedro Nunes detalha reta final da preparação antes de viagem para os Jogos

Após 12 anos, o Amazonas volta a ter um representante local na maior competição esportiva do mundo, os Jogos Olímpicos. Pedro Nunes é atleta do lançamento de dardo e realiza seus treinos na Vila Olímpica de Manaus. Classificado como o 18º no ranking mundial da modalidade, Pedro foi convocado, oficialmente, para as Olimpíadas de Paris 2024, no dia 8 de julho.

“A primeira fase a gente alcançou, que era ir para as Olimpíadas. A segunda etapa, agora, é chegar na final, e temos ciência que resultado eu tenho para estar brigando por uma medalha”, comentou Pedro.

Beneficiado pelo Bolsa Esporte Estadual e pelo Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, Pedro Nunes, radicado em Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus) e que está na contagem regressiva para seu embarque a Paris, conta sua rotina diária de treinos.

“Minha rotina está com dois períodos de treinos por dia, e até aos sábados estou treinando. Os treinamentos permanecem basicamente os mesmos, até porque é o trabalho que está dando certo e agora a gente tem que manter e ajustar detalhes”, disse o atleta.

Programação

A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris será no próximo dia 26 de julho, mas as eliminatórias do lançamento de dardo, modalidade na qual Pedro compete, inicia no dia 6 de agosto, com finais programadas para o dia 8. As disputas acontecerão no Estádio Olímpico de Paris, montado dentro do “Stade de France”, maior estádio do país, localizado na região metropolitana de Paris.

