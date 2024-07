Gabigol tem processo anulado e fica impedido de jogar pelo Flamengo

A denúncia contra Gabigol, do Flamengo, por suposta tentativa de fraude em exame antidoping ganhou um novo episódio. Nesta terça-feira (16), a Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou parte do processo, e o julgamento será reiniciado. A princípio, ele volta a ficar punido até abril de 2025.

A decisão aconteceu após um pedido da União Federal, que alega não ter sido notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento.

O CAS, então, acatou o pedido de adiamento e anulou o processo. Portanto, Gabigol teve o efeito suspensivo invalidado, e o atleta está impedido de atuar pelo Flamengo. A defesa deve recorrer com uma nova solicitação.

A assessoria do atleta alegou, ao Lance, que ainda está estudando o caso e, por enquanto, não tem um posicionamento oficial.

Punição

Gabigol havia sido suspenso pela pela Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por dois anos, em março de 2024, em razão de suposta tentativa de fraude em exame antidoping.

A decisão valia a partir do momento em que o caso ocorreu, no dia 8 de abril de 2023. Portanto, ele ficaria afastado até abril de 2025. Com o efeito suspensivo conquistado, Gabigol pôde retornar aos trabalhos no Flamengo até nova decisão do julgamento na Suíça, sede do CAS, que ainda não tinha data para acontecer.

*Com informações de Lance

