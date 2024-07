Homem é preso após asfixiar e matar prima que lhe deu abrigo em Manaus

Manaus (AM) – Reginaldo Pereira da Silva, de 40 anos, foi preso na terça-feira (16), por estrangular e matar sua própria prima, Maria Rosilene Pereira, que tinha 50 anos. A prisão ocorreu no Bairro Aliança com Deus, Zona Norte de Manaus.

O crime aconteceu na noite do dia 30 de junho deste ano, mas o corpo da vítima só foi encontrado no dia 3 de julho. Maria Rosilene foi encontrada em sua casa, na rua Pérgamo, comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, despida e com sinais de estrangulamento.

O delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial especializada, informou que os policiais foram acionados para a residência da vítima, após os vizinhos sentirem um intenso odor vindo do imóvel. Ao chegarem ao local, eles encontraram o corpo da vítima despido em cima de um colchão em que o autor dormia.

“No decorrer das investigações, foi possível notar que Maria Rosilene foi morta com claros sinais de estrangulamento. O fato de ela estar sem roupa também sugere a prática de um crime sexual por parte de Reginaldo. Outro fato que chamou a atenção da nossa equipe é que a residência estava com cadeado fechado por fora da casa, sem nenhum sinal de arrombamento”, explicou o titular da DEHS.

Conforme Cunha, a linha de investigação direcionou a equipe no sentido de que o autor seria alguém próximo da vítima. Diante disso, foi possível obter a informação de que Reginaldo passava alguns dias na casa da vítima, pois ele residia em uma comunidade na BR-174 e, sempre que vinha a Manaus, ficava na casa da prima.

Investigação

Segundo a delegada Marília Campello, com base nos elementos de informação coletados nas investigações, foi verificado que Reginaldo fugiu do imóvel nas primeiras horas do dia 1º de julho, data compatível com a morte da vítima, que foi encontrada com mais de 48 horas depois da ação criminosa, segundo a perícia criminal.

“Ele asfixiou a prima de maneira cruel e sem que ela pudesse reagir e se defender. Na ocasião, ele usou uma camisa e só parou quando viu que Maria Rosilene não esboçava mais nenhuma reação. Em depoimento, ele disse estar drogado no dia do crime e que a vítima havia chegado da igreja e passou a falar algumas coisas que ele não gostou. Segundo ele, por estar sob efeito de drogas, ele sentiu uma raiva muito grande da vítima então resolveu matá-la”, comentou a delegada.

De acordo com a autoridade policial, Reginaldo não esboçou nenhum arrependimento em sua confissão. Além de ter matado a prima, ele também subtraiu o aparelho celular dela, bem como dinheiro e alguns outros pertences da casa.

“O infrator alega que entregou o aparelho telefônico em um ponto de drogas, naquele mesmo bairro, em troca de entorpecentes. Sobre o possível crime sexual praticado contra a vítima, este ponto somente será esclarecido com o resultado do exame pericial realizado. É lamentável que uma pessoa que deu abrigo para ele tenha sido morta dessa forma brutal”, afirmou Marília.

Reginaldo responderá por homicídio qualificado por feminicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Idosa é morta a facadas dentro de casa no bairro Santa Etelvina, em Manaus

Mulher se finge de morta para escapar de ataque de marido

Mulher é morta a facadas por não compartilhar senha do wi-fi