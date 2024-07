Wilson Lima se reúne com Bolsonaro para fazer parceria nas eleições municipais em Manaus

Governador do Amazonas tenta conquistar o apoio do ex-presidente nas eleições para prefeitura de Manaus

Brasília (DF) — O governador Wilson Lima (UB) esteve em reunião, nesta quarta-feira (17), em Brasília com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para tratar sobre as eleição municipal em Manaus. De acordo com informações, Wilson convencer o líder da direita a retirar a pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) e investir em Roberto Cidade (UB), que estaria melhor posicionado nas últimas pesquisas eleitorais.

Segundo o portal de notícias Blog do Hiel Levy, Bolsonaro afirmou que não tomaria nenhuma decisão sem ouvir Alberto Neto e recomendou que o governador procurasse o parlamentar.

O presidente regional do Partido Liberal (PL), Alfredo Nascimento, esteve presente e acompanhou a reunião. Ele vem sendo acusado pelos aliados de Alberto Neto de ter se afastado do projeto do partido para aderir ao posicionamento do governador.

De acordo com as informações divulgadas, Wilson Lima disse a Bolsonaro que a reeleição de David Almeida (Avante) ou uma vitória de Amon Mandel (Cidadania) seriam prejudiciais ao projeto nacional de 2026, uma vez que os dois teriam fortes ligações com a esquerda. O ex-presidente não fez nenhuma promessa aos pedidos de Wilson.

No início do mês, durante entrevista ao site O Poder, o presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, afirmou que o partido irá acompanhar a decisão do pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Capitão Alberto Neto, caso ele decida firmar sua candidatura na disputa do pleito municipal de 2024.

Segundo Valdemar, o presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, está trabalhando neste sentido, e está realizando reuniões com o PL nacional. “Eu acho que o Capitão Alberto Neto tem tudo para ganhar essa eleição, depende dele, o que ele decidir, nós vamos acompanhar”,declarou.

A afirmação ocorreu durante a CPAC Brasil 2024, em Balneário Camboriú, evento que reúne grandes representantes da direta conservadora da América Latina, incluindo Alberto Neto.

Dilema

Foto: Reprodução

De acordo com bastidores, as informações são que Alberto Neto enfrenta um dilema, prosseguir em campanha e consolida a candidatura na convenção do partido marcada para início de agosto ou desiste. Essa última opção é refutada pelo candidato, mas é recorrente no meio político.

Informações são que o PL tratam a desistência de Alberto Neto como mais do que uma possibilidade e já articulam uma aliança com o União Brasil, com o possível lançamento de um vice para compor com Roberto Cidade. Caso essa união se confirme, o grupo ganhará força.

Em nota divulgada, deputado Alberto Neto negou a possibilidade de desistência de sua candidatura e disse que ela esta ganhando força e que não existe outro nome dentro do partido para o pleito deste ano.

Confira a nota do parlamentar na íntegra:

“O projeto político do Partido Liberal para Manaus segue dentro do esperado pelo PL Nacional, Estadual e Municipal. Neste cenário a pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto à prefeitura de Manaus, segue firme e não existe outro nome dentro do partido para o pleito deste ano.

A escolha do Capitão Alberto Neto foi definida pelo lider do PL. Jair Bolsonaro, para representar a direita na capital como majoritário nas próximas eleições e será consolidada no período das convenções conforme legislação, não existindo portanto. qualquer possibilidade de aliança para vice ou desistência de sua pré-candidatura.

Alberto Neto“

