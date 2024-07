Manaus recebe show de Evi Goffin com hits memoráveis dos Anos 2000

Manaus (AM) — Manaus se prepara para uma noite de nostalgia, no dia 19 de outubro, com o aguardado show de Evi Goffin, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul. Com sucessos que marcaram os anos 2000, o evento promete transportar o público para uma época repleta de músicas inesquecíveis. De acordo com o idealizador do evento, Luciano Matheus, o show será memorável.

“Ela (Evi Goffin), sem sobra de dúvidas, é o rosto e a voz mais marcante para a geração millennial que hoje está com uma média de 35 a 42 anos. Seus hits conquistaram as paradas mundiais e aqui em Manaus o número de pessoas que amam as músicas que ela canta é gigantesco. E já estava na hora de Manaus ter um show como esse”, adiantou.

O evento promete reunir fãs e admiradores dos sucessos de Evi Goffin. É uma oportunidade imperdível para todos aqueles que desejam reviver os momentos marcantes da música dos anos 2000.

Os ingressos estão à venda, o primeiro lote para Frontstage já está esgotadoe iniciaram as vendas para o 2º Lote Frontstage. Apenas alguns ingressos para Pista ainda estão disponíveis. Para garantir seu lugar nessa experiência única, os interessados podem adquirir os ingressos através do link: encurtador.com.br/NJHB7.

Para mais informações sobre o show e a venda de ingressos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 98645-8022.

Produção

A organização está preparando uma produção à altura das expectativas, prometendo uma noite repleta de emoção e boas lembranças.

O show promete, desde os hits que embalaram festas e rádios ao redor do mundo a clássicos como “I Fly With You” de Gigi D Agostino até “Satisfaction” de Benny Benassi e “Axel F” de Crazy Frog. O repertório está recheado de sucessos globais que definiram uma geração.

“Não perca essa oportunidade única de mergulhar na atmosfera dos anos 2000 com Evi Goffin. Os preparativos estão a todo vapor para garantir que o público desfrute de uma noite memorável, celebrando o melhor da música e das lembranças que ela proporciona”, completou Luciano Matheus.

Evi Goffin

Dona dos hits “Something”, “Pray” e “Surrender”, Evi Goffin fez parte do grupo Lasgo de 2001 até 2006, sendo posteriormente substituída por Jelle Van Deal a partir de 2008. No Lasgo, Evi Goffin deu voz a dois álbuns, “Some Things” e “Far Away”, que tiveram lançamentos em CD’s pela gravadora Building Records.

Após isso, seguiu em outros grupos e lançando novas músicas. O single mais recente é “FRIO!”, produzida em parceria com DJ PREZTONE.

*Com informações da assessoria

