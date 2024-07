Mulheres são presas com mais de mil reais em espécie e drogas no interior do AM

Operação foi deflagrada para apurar o tráfico de drogas no Lago do Arari, na comunidade Boa Vista

Itacoatiara (AM) — Soraia Gonçalves Rodrigues, de 27 anos, e Jane Cândido da Silva, de 34, foram presas em flagrante na quinta-feira (18), investigadas por tráfico de drogas. Elas foram presas em endereços distintos em uma comunidade do município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Lázaro Mendes, titular da unidade policial, as investigações iniciaram após o Ministério Público informar o recebimento de uma denúncia sobre o tráfico de drogas no Lago do Arari, na comunidade Boa Vista, no município.

“O crime tem relação com práticas de roubos e homicídios praticados na região. Com base nas informações, fizemos o levantamento de seis locais que possivelmente seriam pontos de venda de drogas. Em dois deles, localizamos as duas mulheres com drogas e dinheiro”, disse o delegado.

Segundo o delegado, com elas, foram apreendidos aparelhos celulares, 65 trouxas de oxi, uma porção de cocaína, um quilo e meio de maconha e mais de R$ 1,2 mil em espécie.

“Soraia era professora da rede municipal, mas a atitude ilícita dela não tem ligação com a sua profissão. Ela e Jane estavam auxiliando dois homens na distribuição de drogas naquela região”, falou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, nos outros quatro endereços não foi possível localizar os alvos, mas alguns já estão identificados e as investigações continuam para localizá-los e identificar os demais.

Soraia Gonçalves Rodrigues e Jane Cândido da Silva responderão por associação ao tráfico e tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça.

