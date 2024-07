‘Crea na Roça’ ocorre nesta sexta-feira em Manaus com entrada gratuita

Evento será realizado no Parque Municipal do Idoso, a partir das 17h

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (19), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) realiza o evento “Crea na Roça”, com entrada gratuita, das 17h às 22h, no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, nº 1324, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

A presidente do Crea-AM, Engenheira de Pesca Alzira Miranda, destacou a importância do evento para fortalecer os laços entre os profissionais do Conselho e a sociedade amazonense. “Queremos proporcionar aos nossos profissionais e a sociedade em geral, um ambiente familiar e descontraído, para que possam fortalecer laços com as tradições juninas. Fica o convite a todos os nossos profissionais, mas também a nossa sociedade. Venham e aproveitem junto conosco”, afirmou Alzira Miranda, presidente do Crea-AM.

Com uma programação diversa e animada, resgatando as tradicionais festas juninas, o público poderá desfrutar de barracas com guloseimas, churrasco, doces, bem como participar de atividades recreativas, como correio elegante, bingo, estoura balão e outras brincadeiras típicas dessa época festiva. A animação do evento ficará por conta do DJ Zeca Pimenta; Boi-Bumbá; e a quadrilha Crea-AM na Roça.

O evento é uma iniciativa para valorizar as tradições culturais e também para fortalecer a integração dos profissionais do Conselho com a sociedade, reforçando o compromisso do Crea-AM em promover ações que valorizem a cultura.

Sobre o Crea Amazonas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) é uma autarquia federal responsável pela fiscalização e regulamentação do exercício das profissões de engenharia, agronomia e geociências no estado do Amazonas. O Conselho atua na valorização dos profissionais dessas áreas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade amazonense.

*Com informações da assessoria

