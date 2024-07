Família é presa após criança de 11 anos denunciar estupros, no AM

Itacoatiara (AM) – Dois homens e uma mulher, de 60, 61 e 50 anos, respectivamente, foram presos nesta sexta-feira (19), por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 11 anos. As prisões ocorreram em locais distintos no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Paulo Barros, os presos são o suposto genitor da vítima, a avó materna e o companheiro da avó. A equipe de investigação soube do caso após uma denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Conselho Tutelar do município.

“A vítima foi ouvida em escuta especializada, ela estava bastante abatida na ocasião, mas conseguiu nos relatar a situação por meio de um cartaz que foi apresentado a ela, o qual sinalizava situações de violência sexual. Ela apontou na ilustração o que se assemelhava ao ocorrido”, disse o delegado.

Conforme o delegado, a avó materna tinha a guarda da adolescente, pois a mãe mora em outro município. Durante as investigações, constatamos que os dois homens eram os responsáveis pelos abusos sexuais e contavam com a conivência da avó da vítima.

“A adolescente também relatou, na escuta especializada, que em um dos abusos sofridos sua roupa íntima ficou ensanguentada devido a um ferimento causado em sua genitália. A avó ordenou que ela jogasse a roupa fora e fez uma falsa promessa de que, se os abusos continuassem, ela denunciaria os autores”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, também está sendo investigada a mesma prática criminosa contra outras vítimas da mesma família da adolescente.

Os dois homens e a mulher responderão por estupro de vulnerável e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

