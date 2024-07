Jovem é preso após estuprar enteada de oito anos durante banho, no interior do AM

Eirunepé (AM) – Um homem de 20 anos foi preso nesta sexta-feira (19), por estupro de vulnerável sua enteada, de 8 anos. A prisão ocorreu no município de Eirunepé, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Rodolfo Sant’Anna, da DIP de Eirunepé, a vítima relatou a uma professora da escola sobre o crime, durante uma palestra sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes.

“De imediato, a professora denunciou o autor e iniciamos as investigações. Durante a escuta psicossocial, a criança contou que o padrasto cometia os abusos quando ia dar banho nela e em sua irmã mais nova, na ausência da mãe delas”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o indivíduo não cometia o mesmo crime contra a irmã da criança.

O autor responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

