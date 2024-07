Projeto Padaria Artesanal estimula o empreendedorismo em Manaus

As aulas ocorrem às segundas e sextas-feiras. A primeira turma contou com a participação de 20 mulheres

Manaus (AM) — O projeto Padaria Artesanal, visa estimular no Amazonas o empreendedorismo, a inclusão produtiva e abrir oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio da produção de pães artesanais. A iniciativa foi apresentada, nesta sexta-feira (19), na Cozinha Pólo do Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo, bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus.

As aulas ocorrem às segundas e sextas-feiras. A primeira turma contou com a participação de 20 mulheres. Elas aprenderam pelo menos dez receitas de pães artesanais, além de receberem treinamento em técnica de panificação e uma aula teórica que abordou temas importantes como higiene, cidadania e empreendedorismo.

Raquel Farias, que participou dessa aula inaugural, destacou as oportunidades que podem surgir a partir desta qualificação.

“O que está sendo oferecido aqui é uma semente de oportunidade. Embora pareça simples, há um leque de alternativas que podem aparecer, como, por exemplo, começar a vender seus pães na sua comunidade, gerando renda extra”, disse.

O objetivo é que, ao final do curso, os participantes sejam agentes multiplicadores, ou seja, que tenham a capacidade de transmitir o conhecimento adquirido no projeto para outras pessoas. Durante o curso, os participantes terão acesso a aulas teóricas e práticas ministradas por professores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O coordenador do projeto, Gláucio Serrão, ressaltou a importância do curso na formação de agentes multiplicadores e no fortalecimento de vínculos comunitários, uma vez que a produção dos pães pode gerar emprego e renda nesses locais.

“Além de todo o conhecimento, os alunos aqui têm a oportunidade de dar oportunidade a outras pessoas, principalmente em suas comunidades, igrejas, bairros. Isso fortalece vínculos. O projeto busca, sim, qualificar as pessoas, mas também cumpre um papel social de extrema importância”, afirmou.

A titular da Seas, Kely Patrícia, acredita que investir na capacitação empreendedora é fundamental para fortalecer a economia local e promover a inclusão social. “O Projeto Padaria Artesanal não apenas oferece conhecimento técnico, mas também empodera os participantes, permitindo que desenvolvam seus negócios de maneira sustentável”, disse.

As inscrições para o curso estão abertas e podem ser feitas por meio do Google Forms no link: https://forms.gle/d7HoUMojWj39h9LL6.

Projeto Padaria Artesanal

O Projeto Padaria Artesanal é uma iniciativa que visa promover a capacitação empreendedora, estimulando o empreendedorismo e a inclusão produtiva. O foco principal do projeto é incentivar a formalização de negócios e a geração de emprego e renda, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo principal é capacitar indivíduos em habilidades empreendedoras relacionadas à produção de pães e produtos de panificação. Através dessa capacitação, busca-se não apenas fornecer conhecimentos técnicos, mas também incentivar a criação de microempreendimentos locais e promover a inclusão produtiva.

