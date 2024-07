Nego Di fingiu doar R$ 1 milhão durante campanha de ajuda ao RS; confira imagens do ex-BBB na cadeia

O influencer Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, teria mentido sobre a doação feita ao estado do Rio Grande do Sul durante as enchentes deste ano. O influencer teria doado apenas R$ 100 para uma conta da vakinha de uma campanha criada por um amigo que arrecadava fundos, enquanto afirmava nas redes sociais que a doação total era de R$ 1 milhão. A informação foi divulgada pela Band.

Durante as investigações que levaram o influencer à prisão, no domingo (14), suspeito de estelionato, a conta bancária de Nego Di teve o sigilo quebrado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, revelando a fraude da doação.

Defesa

Em suas redes sociais, o humorista gaúcho Eduardo Gustavo Christ, conhecido como Badin O Colono, criador da Vakinha beneficiada, se defendeu sobre a doação nesta sexta-feira (19). Apesar de ter postado sobre ter recebido R$ 1 milhão de Nego Di na época, ele agora disse não ter como saber se de fato o dinheiro entrou.

“Teve dias que entrou mais de R$ 10 milhões, não tinha como acompanhar se as doações que ele iria fazer ia entrar ou não. Muitos já sabem, o dinheiro foi administrado pelo Instituto Vakinha, eu repassava para eles e eles destinavam. Não tinha como eu saber se a doação entrou ou não”, se defendeu.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga o influencer gaúcho por lavagem de cerca de R$ 2 milhões com rifas virtuais promovidas nas redes sociais.

