Nego Di se pronuncia após ser alvo de operação do MP

Nego Di usou as redes sociais, neste sábado (13), para se pronunciar sobre a acusação de ter lavado R$ 2 milhões através de rifas virtuais. Ele e a esposa, Gabriela Sousa, foram alvos de uma operação do Ministério Público Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que apura os sorteios, que são ilegais.

Gabriela foi presa foi presa em flagrante, na última sexta-feira (12), depois da polícia encontrar uma arma de uso restrito das Forças Armadas, que estava sem registro, ao executar um mandado de busca e apreensão na residência do humorista. Dois carros de luxo também foram confiscados.

“Estou aqui pra dizer que eu e minha esposa, estamos bem! Tá tudo bem, graças a Deus. Estávamos preparados para o que aconteceu ontem. Nós sabíamos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e todo mundo sabe o porquê do que aconteceu”, escreveu Nego Di.

O ex-BBB completou o desabafo afirmando que provará a inocência do casal e agradecendo o apoio que recebeu de fãs e seguidores:

“Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e, podem ter certeza, de que meu trabalho e minha vida não vão parar. Estamos juntos, amo muito vocês e no processo, provaremos tudo o que tiver que provar! Seguimos de pé e com Deus no coração SEMPRE!”, ressaltou.

Gabriela não chegou a passar o dia na cadeia, sendo liberada logo após ser levada pelos agentes, ao pagar fiança de R$ 14,1 mil.

