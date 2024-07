Mais de 160 casais dizem ‘sim’ em cerimônia de casamento coletivo no Largo de São Sebastião

Flores, fotos e muito amor. Assim foi a noite no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, para os 164 casais que participaram do Casamento Coletivo – Cidadania para Todos, na noite de sexta-feira (19). A cerimônia mobilizou órgãos do Governo do Amazonas, que foi um dos parceiros do Poder Judiciário para realizar a ação.

Roberta Freire e Rhuan Prado foram o primeiro casal a cruzar o salão montado a céu aberto. Amigos dos tempos de escola, eles descobriram que a amizade era amor já na vida adulta e, depois de sete anos juntos, trocaram alianças na cerimônia civil promovida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM).

“Eu sempre tive olhos para ela, desde a primeira vez que a vi passando na escola […]. Anualmente fazíamos um encontro da turma, aí num evento desses a gente se aproximou. Agora estou aqui escorrendo de suor e nervoso”, brincou o noivo.

Os casais receberam bolos individuais, alianças e cobertura audiovisual cedidos pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que atua diretamente com população em situação de vulnerabilidade social, como população LGBTQIAPN+, indígenas, pessoas com deficiência (PcD).

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) fez maquiagem e penteado das noivas, a Cosama ofereceu água potável durante toda a noite, e a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) fez a segurança do local.

A secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, frisou que esta não é a primeira vez que o Governo do Amazonas apoia uma iniciativa como esta.

“Não é porque é um casamento coletivo que eles não podem ter um momento especial. Esta é a segunda vez que estamos apoiando e dentro desses 164 casais, temos LGBTQIAPN+, idosos, PcD, que estão ligados diretamente com o público que a Sejusc trabalha”, destaca Jussara.

Parcerias

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa organizou o espaço e disponibilizou toda a área para realização do evento. Além do Poder Judiciário e do Governo do Amazonas, estiveram envolvidos na realização: a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM); o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Sinoreg/AM); a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM) e a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do Amazonas (Arpen/AM).

Leia mais

Candidatos à Prefeitura de Manaus poderão gastar R$ 18,5 milhões nas eleições de 2024

Amazonas FC encara América-MG fora de casa buscando segunda vitória consecutiva

Nego Di fingiu doar R$ 1 milhão durante campanha de ajuda ao RS; confira imagens do ex-BBB na cadeia