‘Ninguém morreu’, tranquiliza Melody após sofrer acidente a caminho de show

Rio de Janeiro (RJ) – A cantora Melody tranquilizou os fãs nas redes sociais após sofrer um acidente na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ), na tarde deste sábado (20), enquanto seguia para um show. Em seu Instagram, ela disse que está com dores no corpo, mas que está bem.

“Graças a Deus, ninguém morreu. Está todo mundo bem”, disse Melody.

A cantora relatou que um ônibus de viagem bateu na traseira da van em que ela estava junto com a equipe. A irmã e cantora Bella também estava no veículo. O acidente foi na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 290.

“Foi um ônibus de viagem. Ele bateu na gente e saiu arrastando todos os carros”, afirmou ela. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu ao menos 10 veículos. O trânsito no local está lento e fluindo por apenas uma das faixas.

Melody afirmou que está com dores nas costas, na cabeça e nos dedos. Em um novo stories, ela aparece recebendo atendimento dentro de uma ambulância. Parte da equipe dela também sofreu ferimentos, aparentemente, leves.

*Com informações do g1

