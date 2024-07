Amazonense Werton se despede do Flamengo: “Eternamente grato por tudo o que vivi”

O amazonense Werton se despediu do Flamengo, pelas redes sociais, com um vídeo de agradecimento. O atacante foi negociado com o Leixões, de Portugal, por 1 milhão de euros. Natural de Benjamin Constant (distante 1.118 quilômetros de Manaus), Werton atuou pelo time profissional em 10 jogos e marcou um gol.

“Depois de 11 anos de Flamengo, me despeço do clube do meu coração, onde entrei apenas um garoto cheio de sonhos e saio como jogador profissional. Fiz amigos que se tornaram minha família e fizeram parte da minha vida. Tudo o que tenho hoje e conquistei como atleta e pessoa é graças ao Flamengo, e eu serei eternamente grato por tudo o que vivi dentro desse clube”, iniciou Werton.

“É hora de partir para um novo lar, que também será especial. Aos amigos que fiz, quero dizer que tenho a certeza de que seguiremos juntos na vida. Tenho certeza de que nossos caminhos ainda vão se cruzar. Flamengo, nos vemos por aí. Para sempre, um garoto do Ninho. Até breve. Obrigado por tudo. Te amo, Flamengo”, concluiu o jogador.

O Flamengo negociou o atacante amazonense por 1 milhão de euros (R$ 6 milhões). O jogador vai assinar contrato com a equipe portuguesa por quatro temporadas. Além disso, o Mengo manteve 30% dos direitos econômicos.

Leia mais

Amazonense Werton renova com o Flamengo até o fim de 2026

Flamengo vira sobre o Cricúma-SC com gols de Pedro e Gabigol e encosta no líder Botafogo

Amazonas FC empata sem gols com o América-MG e traz um ponto para Manaus