Bairro Compensa recebe 8ª edição do Governo Presente com serviços de 37 órgãos estaduais

Ação envolve órgãos de todas as áreas do Governo do Estado, incluindo cidadania, assistência social e saúde

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima iniciou, neste sábado (20), a 8ª edição do programa Governo Presente, desta vez na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Uma série de serviços levados por 37 órgãos estaduais disponibiliza, gratuitamente, ações como emissão de documentos, consultas médicas, atendimento psicossocial, acesso a crédito e atividades recreativas.

“Para mim é muito gratificante, não só enquanto governador, mas enquanto cidadão, alguém que tem um carinho por essa comunidade poder vir aqui e trazer serviços tão importantes, que mudam a vida das pessoas, como o nosso Crédito Rosa, a emissão de um documento. É a informação de um direito que o cidadão nem sabia que tinha. Tudo isso é muito importante para trazer respeito, dignidade e cidadania para as pessoas”, afirmou Wilson Lima.

De acordo com o governador, o objetivo do Governo Presente é promover a cidadania para a população, principalmente, nas regiões da cidade onde existe carência e a demanda por serviços básicos é maior entre as pessoas.

Com mais de 5 mil atendimentos previstos, o evento conta com a participação de secretarias de todas as áreas do Governo do Estado, incluindo cidadania, assistência social, saúde, fomento, produção rural, esporte, entre outros setores. Na última edição, realizada na Zona Leste, no dia 13 de julho, mais de 5,1 mil atendimentos foram registrados.

Retirada da nova CIN

A manicure Vilma Brito, de 35 anos, é moradora do bairro da Compensa. Segundo ela, há 14 anos não tinha a oportunidade de renovar a carteira de identidade, um dos serviços de maior demanda nas ações do Governo Presente.

“Faz muito tempo que precisava tirar meu RG e eu não estava conseguindo fazer mais nada. Eu tinha a identidade muito antiga, mas agora eu realizei esse sonho de ter meu documento, graças a esse programa”, afirmou Vilma.

O Governo Presente acontece aos sábados em uma zona diferente da cidade.

Serviços

SSP-AM

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); agendamento de serviços para unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs).

Sejusc

Emissão de Declaração de Hipossuficiência; Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA); Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD); Passe Legal; 2.200 cestas de alimentos para oito Organização da Sociedade Civil (OSCs).

Polícia Militar

Exposição de projetos sociais; apresentação das unidades operacionais dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM) e Especializado (CPE).

Afeam

Informações sobre crédito para micro e pequenos empreendedores; orientações para cadastramento no portal; renegociação e condições para quitação de débitos; liberação de crédito para clientes do “Mais Crédito Amazonas”.

Seas

Atendimento pelo “Crédito Rosa”; monitoramento e orientação sobre o Auxílio Estadual.

FPS

Cadastro de empreendedores autônomos no “Crédito Solidário”.

SES-AM

Consultas com médicos especialistas; ações de promoção à saúde; Ouvidoria para orientação sobre consultas e exames.

FVS-AM

Atendimento pelo Ônibus da Prevenção; distribuição de preservativos.

Sema

Unidade Móvel de Castração (Castramóvel) para animais.

Cetam

Serviços de corte de cabelo, massoterapia e esmaltação.

Sedel

Serviços do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci); RespirAR; Mais Futevôlei nos Bairros; jogos recreativos, alongamento, ginástica laboral e atendimentos em saúde.

Cultura e Economia Criativa

Projeto “Mania de Ler”.

Detran-AM

Entrega de Carteira Nacional de Habilitação (CNHs) e certificados do Centro de Formação de Condutores (CFC); inscrições para cursos da Escola Pública de Trânsito (Eptran); serviços de licenciamento anual, transferência de veículos, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida, renegociação de IPVA.

Suhab

Renegociação de dívidas habitacionais; consulta de processos e emissão de boletos pela Lei dos Refis.

SECT

Abertura de processos para títulos definitivos; orientação e informações sobre documentação para regularização fundiária.

Sepror

Entrega de 300 cestas de frutas pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); ação do Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos (Pcodepa).

Idam

Realização do curso “Hortas em Pequenos Espaços”.

ADS

Entrega de três toneladas de peixes para instituições; edição especial da Feira de Produtos Regionais.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Wilson Lima se reúne com Bolsonaro para fazer parceria nas eleições municipais em Manaus

Wilson Lima inaugura primeira Escola da Floresta em Uatumã

Wilson Lima anuncia auxílio de R$ 30 mil para cada família atingida por incêndio em Nhamundá